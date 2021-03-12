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9:40, 12 марта 2021 года

Платформа СМОТРИМ. «Женщины Гулага»

Платформа СМОТРИМ объединяет контент всех активов ВГТРК. Картина Марианны Яровской «Женщины Гулага» пользователям сервиса станет доступна 12 марта.


Картина Марианны Яровской «Женщины Гулага» вошла в шорт-лист премии «Оскар» в 2019 году. Шесть уникальных и откровенных интервью с женщинами, пережившими сталинские репрессии 1930-х годов, никого не оставят равнодушным. Последние свидетели эпохи рассказывают свои истории – кто-то со слезами, кто-то с гневом. Но во всех них – разрушенные судьбы и важный период жизни нашей страны, который не должен быть забыт. 
 
Платформа СМОТРИМ доступна в десктоп-версии на сайтах www.smotrim.ru и Смотрим.рф, а также в приложениях для iOS, Android и на iPad.



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