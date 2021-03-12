На трассе под Орлом пострадал пешеход

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9:54, 12 марта 2021 года
На трассе под Орлом пострадал пешеходДТП произошло накануне в 13:20 на 203 километре автодороги Калуга - Орел
68-летняя женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу и попала под колеса ГАЗели. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 9 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 1 человек получил травмы, 1 человек погиб.
Фото пресс-службы УГИБДД по Орловской области
Орловское Информбюро