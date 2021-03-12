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9:55, 12 марта 2021 года Под Орлом в результате аварии погиб водитель ДТП произошло днем 11 марта на автодороге Орел-Знаменское.





71-летний водитель на ВАЗ-2107 не справился с управлением, слетел с дороги в кювет и врезался в дерево. Мужчина скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 9 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 1 человек получил травмы, 1 человек погиб.



Фото пресс-службы УГИБДД по Орловской области





Орловское Информбюро



