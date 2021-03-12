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9:56, 12 марта 2021 года

Жительница Ливен получит денежное вознаграждение за добровольную сдачу незарегистрированного оружия

Женщина сдала ружье отца, перешедшее к ней по наследству.


Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области, жительница Ливен обратилась в территориальный орган Росгвардии с просьбой принять перешедшее по наследству от отца ружье на возмездной основе.

Гражданка пояснила правоохранителям, что оружие было случайно обнаружено в доме близкой родственницы. Женщина рассказала, что ружье принадлежало ее отцу, умершему в 1975 году.

Сотрудники Росгвардии осмотрели опасную находку и установили, что найденное оружие является гладкоствольным одноствольным ружьем ИЖ-5 1948 года выпуска, изготовленным промышленным способом и пригодным к стрельбе. Стражи правопорядка поблагодарили жительницу Ливен за сознательность и уточнили, что за сдачу гладкоствольного ружья после проведения проверки ей будет выплачено вознаграждение в размере 8000 рублей.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области


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