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10:11, 12 марта 2021 года

Сквер Танкистов в Орле получит юридический статус

Вместе с ним официальное наименование получат ещё несколько общественных территорий.


Как сообщает сайт городской администрации, системная работа по утверждению официальных наименований общественных территорий, не имеющих таковых на данный момент, продолжается.

Накануне Орловская городская комиссия по наименованию и переименованию улиц и установке объектов монументального искусства на территории Орла одобрила варианты названий для 9 общественных пространств. Каждое из них имеет своё «народное» название, комиссия лишь придает им юридический статус.

Так, хорошо известные горожанам территории обретут следующие имена:

сквер «Орловских партизан»;

сквер Танкистов;

сквер Ветеранов;

парк «Ботаника»;

сквер им. В.С. Калинникова;

сквер им. И.А. Бунина;

сквер Генерала Гуртьева;

сквер «Тургеневский бережок»;

Трубников бульвар.

Окончательное решение о присуждении территориям этих наименований будет принято на ближайшем заседании Орловского городского Совета народных депутатов.

Инфографика сайта городской администрации


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