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10:22, 12 марта 2021 года

Одной спортплощадкой в Орле станет больше

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа появится рядом со школой № 15.


Физкультурно-оздоровительный комплекс появится в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Финансирование осуществляется из средств федерального, регионального и городского бюджетов. Общий объём денежных средств составит порядка 35 млн рублей. В том числе 15 млн рублей планируется направить на подготовку площадки и монтаж оборудования, более 20 млн рублей — на само оборудование.

Комплекс будет состоять из футбольного поля с беговыми дорожками вокруг него, волейбольной и баскетбольной площадок, площадки для ворк-аута. Также предусмотрены трибуны для зрителей общей вместимостью 100 человек.

Площадь под застройку составит 8,5 тыс. кв.м, в том числе 1,8 тыс. кв.м — под асфальтирование.

Посещать спортплощадку смогут не только учащиеся школы, но все желающие. Для этого спроектировано несколько входов. Ученики школы №15 смогут заходить через ворота со стороны образовательного учреждения, а остальные жители — со стороны ул. Генерала Родина, сообщает сайт городской администрации.

Инфографика сайта городской администрации



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