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10:29, 12 марта 2021 года

В Орле латают ямы на Брестской, Комсомольской, Горького

В областном центре идет весенний ремонт дорог.


Как сообщает сайт городской администрации, накануне было уложено 200 кв.м литого асфальта. Бригада «Спецавтобазы» уложила 41 кв.м литого асфальта на ул. Брестской. Сегодня работы продолжаются.

Помимо этого бригады «Спецавтобазы» начали ремонт ул. Комсомольской: уже уложено 45 кв.м. асфальта. Работы продолжались и ночью. Площадь ремонта увеличилась до 55 кв.м.

По ул. Максима Горького было отремонтировано 114 кв.м дорожного полотна. Работы на данной территории выполняет ООО «Дорожное предприятие — 1». Сегодня подрядчик планирует отремонтировать еще 60 кв.м дороги.

Всего с начала года в Орле уложено 2419 кв.м. асфальта.

фото сайта городской администрации


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