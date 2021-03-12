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10:29, 12 марта 2021 года На орловчанку завели уголовное дело за оскорбление полицейского Оскорбление представителя власти инкриминируют 38-летней жительницы Орла.





Как сообщает сайт регионального Следственного комитета, 20 февраля 2021 года в городе Орле подозреваемая, находясь вблизи пивного бара, в присутствии посторонних граждан публично оскорбила нецензурной бранью полицейского, находящегося при исполнении должностных обязанностей.



В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.





Орловское Информбюро



