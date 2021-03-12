Главная » Новости



11:12, 12 марта 2021 года 70 орловцев заразились коронавирусом за последние сутки Три человека скончались.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 12 марта, за последние сутки в Орловской области выявлено 70 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего за период пандемии в регионе заразились 31 233 орловца.



На данный момент в области борются с болезнью 2 256 человек. За сутки выписан 81 житель региона, всего – 28 507. Количество смертей от новой болезни – 470, накануне зафиксировано 3 летальных исхода.



Суточная заболеваемость в стране – 9 794, всего – 4 370 617. Накануне выздоровело – 13 496, за время пандемии – 3 973 029. За сутки скончалось 486 человек, общее число летальных исходов – 91 220. На лечении остаются 306 368 заболевших.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Орловское Информбюро



