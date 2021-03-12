пятница 12.03.2021 11:28:27 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

11:12, 12 марта 2021 года

70 орловцев заразились коронавирусом за последние сутки

Три человека скончались.


По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 12 марта, за последние сутки в Орловской области выявлено 70 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего за период пандемии в регионе заразились 31 233 орловца.

На данный момент в области борются с болезнью 2 256 человек. За сутки выписан 81 житель региона, всего – 28 507. Количество смертей от новой болезни – 470, накануне зафиксировано 3 летальных исхода.

Суточная заболеваемость в стране – 9 794, всего – 4 370 617. Накануне выздоровело – 13 496, за время пандемии – 3 973 029. За сутки скончалось 486 человек, общее число летальных исходов – 91 220. На лечении остаются 306 368 заболевших.

Инфографика портала Стопкоронавирус.рф


Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.