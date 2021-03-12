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11:50, 12 марта 2021 года Победители регионального чемпионата молодых профессионалов готовятся к отборочному туру в сборную России 172 орловца стали победителями и призерами V регионального чемпионата «Молодые профессионалы». О том, как проходил этот турнир, рассказал начальник управления профессионального образования и воспитательной работы Алексей Волобуев.





Орловщина присоединилась к национальному и мировому первенству молодых профессионалов в 2017 году. Что изменилось за это время?

- В этом году 79 школьников участвовали в V региональном чемпионате WorldSkills Russia по 12 компетенциям. Соревновательные площадки были организованы на базе профессиональных образовательных организаций и на базе Орловского госуниверситета. Помимо юниоров была представлена категория 50+.



По каким профессиям, и на каких площадках старшее поколение показывало свое мастерство?

- В рамках регионального чемпионата традиционно проходит чемпионат «Навыки мудрых 50+». В этом году в нем участвовали 30 сотрудников предприятий и организаций нашего региона. Было представлено шесть компетенций: «Управление локомотивом», «Преподавание в младших классах», «Медицинский и социальный уход», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Технология моды» и «Организация экскурсионных услуг». Эти соревнования являются по своей сути мастер-классами для обучающихся профессиональных образовательных организаций. И участники справляются со всеми заданиями на достаточно высоком уровне. Для соревнующихся в «Навыках мудрых» выделяется один конкурсный день. Участники выполняют конкурсные задания в соответствии с регламентом чемпионата WorldSkills.



Кто были экспертами, и сколько человек оценивало мастерство соревнующихся?

- Мастерство участников чемпионата оценивали 375 экспертов. Это в основном представители профессиональных образовательных организаций и вузов. Они прошли обучение в Союзе WorldSkills Russia. И 50 экспертов были представителями организаций работодателей. Кроме того, было пять приглашенных экспертов из других регионов России.



Что можно и чего нельзя делать участникам чемпионата?

- Для каждой компетенции есть четко утвержденный регламент, и каждый участник чемпионата должен этому регламенту соответствовать. Он должен выполнять все требования, которые в данном регламенте прописаны. Например, прописано использование определенного оборудования, соблюдение времени, выделенного для выполнения конкурсных заданий.



У движения «Молодые професисоналы» есть свои группы поддержки. Как они проявили себя в этом году?

- В 2020 году в регионе был создан клуб болельщиков чемпионата WorldSkills Russia. В этом году наши ребята активно участвовали в проведении нашего регионального 5 чемпионата. Они помогали на каждой соревновательной площадке делать визитную карточку в рамках церемонии открытия чемпионата. Кроме того, наши болельщики поддерживали участников чемпионата на каждой соревновательной площадке.



Насколько нужна такая поддержка участникам?

- Моральная поддержка всегда необходима. Она помогает ребятам настроиться на выполнение заданий, и определенный настрой на победу тоже важен.



Какие еще мероприятия проводились во время регионального чемпионата?

В рамках проведения регионального чемпионата планируется деловая программа, в рамках которой для школьников организуются мастер-классы на базе соревновательных площадок, проведение семинаров, круглых столов. В этом году из-за сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации все эти мероприятия проходили в дистанционном формате.



Победить на региональном этапе это лишь часть испытания. Затем предстоит всероссийский отборочный тур и международный. Как будет формироваться сборная страны? И что еще предстоит пройти участникам, чтобы попасть в финал?

- Идет работа по формированию сборной. Туда будут включены те участники чемпионата, которые набрали свыше 50 баллов в рейтинге. В апреле всех участников сборной ждут отборочные соревнования, а затем - финал национального чемпионата, который в этом году пройдет в Башкортостане.



Какие испытания ждут участников на оборочных соревнованиях?

- Задания отборочного соревнования размещены на сайте WorldSkills Russia, и наши ребята совместно с мастерами производственного обучения продолжат тренировки, чтобы достойно представить наш регион на отборочных соревнованиях.





Анна Вайсергисер



