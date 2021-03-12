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11:52, 12 марта 2021 года Орловских предпринимателей приглашают покреативить Предлагается разработать требования к внешнему виду нестационарных торговых объектов, которые работают во время праздников.





Праздничное оформление торговых объектов способствует созданию торжественной атмосферы и особенному настроению, поэтому администрация Орла решила выработать требования к оформлению выездных точек торговли. Посоветоваться решили с малым и средним бизнесом, представителям которого эти требования и придется выполнять.



Все предложения по праздничному оформлению просят направлять в отдел потребительского рынка финансово-экономического управления администрации Орла по адресу torg@orel-adm.ru. В теме необходимо указать «Праздничное оформление НТО». Предложения принимаются до 1 апреля этого года.



Кстати, многие орловские предприниматели уже давно включены в эту работу. На крупные праздники они наряжают фасады своих торговых точек впечатляющими инсталляциями, которые создают праздничное настроение жителям и гостям Орла. Накануне в мэрии Орла вручили награды наиболее отличившимся бизнесменам в период празднования Нового 2021 года и Рождества.





Орловское Информбюро



