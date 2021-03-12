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11:59, 12 марта 2021 года

После отъезда квартирантов орловец не досчитался собственного имущества

Молодой человек, снимавший квартиру, продал велотренажер владельца.


В полицию обратился владелец квартиры, который заявил о краже находившегося в жилище велотренажера стоимостью порядка 10 тысяч рублей. Орловец пояснил, что сдавал помещение молодой паре. Квартиросъемщики сообщили ему в смс-сообщении, что съехали и оставили ключи в почтовом ящике. Когда владелец пришел проверить квартиру, то обнаружил пропажу имущества. Мужчина позвонил бывшим квартирантам, но они сказали, что ничего об этом не знают.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили возможных свидетелей и очевидцев и вызвали для беседы гражданина, ранее проживавшего в жилище потерпевшего.

Молодой человек, прибыв в отдел полиции, не стал отрицать свою причастность к произошедшему и пояснил, при каких обстоятельствах совершил противоправное деяние: он выложил объявление на рекламном сайте о продаже велотренажера, а когда нашелся клиент – продал его.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.


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