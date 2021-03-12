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12:27, 12 марта 2021 года В Орловской области задумались о создании нового обсерватора Заболеваемость коронавирусной инфекцией в регионе снижается, но есть угроза появления нового штамма.





Как считают в правительстве Орловской области, март станет показательным месяцем в плане снятия или продления ограничительных мероприятий, введенных в регионе в связи с коронавирусной инфекцией. А пока продолжается контроль за соблюдением эпидрежима. Кстати, за несоблюдение масочного режима орловские перевозчики и их пассажиры уже заплатили больше миллиона рублей штрафов. Губернатор охарактеризовал ситуацию стабильно неорганизованной. Потенциальная угроза, которую несёт общественный транспорт в части распространения инфекции, может стать реальной.



В общей сложности за год орловские перевозчики допустили больше 340 нарушений. Как отметил руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев на заседании регионального оперштаба, зачастую нарушают те же руководители, которым уже вынесли предписания за несоблюдение масочного режима.



Губернатор Андрей Клычков потребовал усилить работу с перевозчиками и пассажирами, а также обратить внимание на сферы промышленности и услуг, которые также несут риски распространения заражения.



Заболеваемость орловцев коронавирусом продолжает снижаться. За прошедшую неделю новых случаев заражения на 10 % меньше, чем за предыдущую. Новых штаммов инфекции в регионе не обнаружено. Но областной Роспотребнадзор всё же рекомендовал оперштабу принять решение по новому обсерватору взамен того, что был в лагере «Ветерок».



Александр Румянцев, руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Мониторинг, который проводится Управлением в части циркуляции новых штаммов, показывает, что их циркуляция в Российской Федерации уже фиксируется. В случае заноса новых штаммов на территорию Орловской области необходимо будет своевременное выявление и изоляция контактных лиц по новым штаммам коронавирусной инфекции».

Определить учреждение, которое перепрофилируют в обсерватор, поручено к следующему заседанию регионального оперштаба.





Антон Киселёв



