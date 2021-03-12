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12:35, 12 марта 2021 года Полиция ищет пропавшего год назад орловца Сотрудниками ОМВД России по Орловскому району устанавливается местонахождение Казначеева Сергея Сергеевича.





Казначеев Сергей Сергеевич, 1985 года рождения, уроженец с. Михайловка Орловского района, пропал в марте 2020 год. До настоящего времени его местонахождение не установлено.



Приметы: на вид 35-40 лет, рост 185 см, лицо бледное с веснушками, глаза серые, волосы прямые темно-русые.



Особые приметы: на брови имеет шрам 5 см, на животе послеоперационные шрамы.



Предметы одежды: легкая армейская куртка «хаки», синие джинсы, вязаный свитер, черные кроссовки.



Знающих что-либо о месте нахождении Казначеева Сергея Сергеевича просят сообщить в ОМВД России по Орловскому району по телефонам 8(4862) 41-61-09, 41-00-02, 41-65-16 или по телефону 02.



Анонимность и конфиденциальность гарантируется.



Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро



