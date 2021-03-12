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12:45, 12 марта 2021 года На орловских трассах проверяют большегрузы Особое внимание уделяют тем машинам, которые решили «заночевать» во дворах орловцев.





На орловских дорогах увеличивается количество аварий с участием большегрузов. За два месяца в регионе уже было выявлено 2300 правонарушений. Сотрудники ГИБДД отмечают превышение скоростного режима, нарушения правил обгона, а также пренебрежение водителями часами отдыха.



На трассах так называемые пит-стопы расположены через каждый километр, однако некоторые водители считают, что остановиться во дворе микрорайона намного удобнее. В Орле на «Новой Ботанике» жители неоднократно фотографировали фуры под своими окнами. Останавливаться большегрузам там нельзя. В случае нарушения очевидцы могут обращаться в ГИБДД, приложив медиа-материал в качестве подтверждения.



Еще одно изменение для водителей фур начнет действовать летом. Если температура воздуха будет выше 32 градусов, введут временное ограничение движения. Для движения им оставят только ночное время - с 10 вечера до 10 утра.





Всеволод Трифонов



