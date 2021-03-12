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14:25, 12 марта 2021 года

Трудных орловских подростков научат снимать кино

В социально-реабилитационных центрах Орловской области появились киностудии для детей.

Грант на создание киностудий получили три социально-реабилитационный центра для несовершеннолетних - Должанского, Покровского и Мценского района, сообщает информационный портал Орловской области.

Оборудование для киностудий приобретается в рамках инновационного социального проекта «Навстречу переменам», финансирование которого осуществляется Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Тематическое направление проекта - это профессиональная ориентация и предпрофессиональная подготовка несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета. Создание киностудии было выбрано учреждениями для гранта не случайно. Данное направление наиболее привлекает внимание подростков. В данный момент часть оборудования для киностудий уже закуплена. В центрах уже прошло несколько занятий.

В киностудиях дети будет смотреть фильмы, участвовать в дискуссиях и мастер-классах, писать рецензии, создавать сценарии, снимать фильмы, заниматься видеомонтажом.

Занятия рассчитаны на детей от 9 лет. Целевая группа проекта – 256 человек.


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