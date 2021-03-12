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14:45, 12 марта 2021 года Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники уголовно-исполнительной системы России Этот день в орловском ведомстве начали с торжественного мероприятия.





На собрании вручили ведомственные награды и почетные грамоты лучшим сотрудникам. Службу в уголовно-исполнительной системе региона несут более 2 тысяч человек. Они стоят на страже безопасности общества, обеспечивая охрану осужденных. В настоящее время на территории области отбывают наказание 3408 человек.



Фото пресс-службы УФСИН по Орловской области





Мария Семак



