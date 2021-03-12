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15:24, 12 марта 2021 года

Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».


- 70 орловцев заболели, 81 - выздоровели. Таковы новые данные по коронавирусу. Сейчас в регионе с болезнью борется 2256 человек.

- Чем больше машина, тем внимательнее должен быть водитель. В регионе – пристальное внимание к большегрузам.

- Легенду итальянского кинематографа воплотили на орловской сцене. На премьеру приглашает «Свободное пространство». Зрители увидят «Ночи Кабирии».

- На повестке дня - вопросы безопасности: меры обеспечения спокойствия во время масштабных событий обсудили сегодня в областном правительстве.

- Полководец, не знавший поражений: в этом году исполнится 800 лет со дня рождения Александра Невского. Является ли легендарный правитель примером для орловской молодежи? Ответ - в нашей программе.

- 22 региона, 147 участников. В Орел приехали самые сильные дзюдоисты России, чтобы побороться за путевку на финал Первенства страны.




Вести-Орёл
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