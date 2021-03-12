Главная » Новости



15:15, 12 марта 2021 года Орловец Михаил Федотченко выступит в Музее Победы в Москве 13 марта в Музее Победы состоится концерт фестиваля «Журавли Победы».





Как сообщает информационный центр Музея Победы, в праздничном концерте, который пройдет в рамках фестиваля «Журавли Победы», примет участие воспитанник образцовой вокально-эстрадной студии «Живая вода» (руководитель Ирина Иванушкина) Михаил Федотченко.



Юный вокалист исполнит песни «Хотят ли русские войны?» и «Казаки в Берлине». Гостями концерта станут посетители музея.



Фото из соцсетей

















Орловское Информбюро



