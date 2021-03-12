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15:25, 12 марта 2021 года Орловцев чаще интересует соцзащита Как сообщают в орловском Центре управления регионом, почти 50% обращений орловцев касается вопросов социальной защиты населения.





В Центре управления регионом статистку анализируют еженедельно. Всего со 2 по 8 марта поступило 530 обращений. К настоящему моменту решение получили 507 обращений, 22 – находятся в процессе.



По-прежнему наиболее популярной темой остается социальное обслуживание и защита населения. Всего получено 245 или 47% обращений в этой сфере. Также жителей региона волнуют вопросы, связанные с состоянием дорог, вывозом мусора и работой общественного транспорта. Лидером по числу обращений остается город Орел. Жители областного центра направили 412 заявлений, жители Мценска – 33, города Ливны – 21.





Мария Семак



