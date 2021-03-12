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15:28, 12 марта 2021 года Орловскому зрителю предлагают театральную версию «Ночей Кабирии» Премьера спектакля, поставленного по мотивам киносценария сразу трех авторов - Феллини, Пинелли, Пазолини, состоится сегодня в театре «Свободное пространство». Итальянский фильм 50-х годов вошёл в копилку мирового кинематографа как безусловный шедевр. Постановка, которую увидят орловские зрители, - своеобразный сплав театра и кино, где черно-белые кадры на сцене заменяют декорации.





Спектакль «Ночи Кабирии» поставил режиссер из Ярославля Игорь Ларин. Главная героиня спектакля - маленькая, хрупкая Кабирия. Она - уличная женщина, и судьба ее незавидна. Каждая ее ночь - разочарование, вероломство, боль и обида, а для зрителя - это события, из которых складывается жизнь.



Спектакль следует за героиней, и знакомит с ее характером, надеждами, простыми желаниями. Эмоциональная и крикливая, в поисках любви, она сумела сохранить в себе и отзывчивость и доброту, несмотря на то, что жизнь постоянно сбивает ее с ног.



Елена Шигапова, Заслуженная артистка России, исполнительница роли Кабирии: «Она встает и опять идет, и верит, и находит или не находит. Это такая женская история, вечная, простая, и, надеюсь, понятная всем женщинам, которые будут сидеть в зале».

Необычно оформление спектакля: декораций нет, всё полностью построено на видеографии, на заднике постоянно появляются крупные планы главных героев, которые передают малейшие нюансы мимики.



Игорь Ларин, режиссёр спектакля «Ночи Кабирии»: «У нас используется живая камера, что в театре редко бывает, но мне она была необходима, потому что соединение театральной ткани и крупного плана актера здесь, именно в этой работе, очень потребовалось, не знаю, как это воспримет зритель, но для нас это было очень органично».

Маргарита Рыжикова, Заслуженная артистка России, исполнительница роли Хильзы: «Это черно-белая история, послевоенная женская мечта, женская любовь, надежда, наивность, вера в будущее, Всё - о женщинах».

Сюжетная линия о женщине, которая наивно падает в объятия первому встречному, складывается поэпизодно. Как и в кино, мы видим Кабирию в разных обстоятельствах, по большей части они грустные. Мужчины используют ее в своих интересах, а жизнь преподносит исключительно неприятные сюрпризы. Но за грубыми манерами, вульгарностью, вызывающим поведением зритель постепенно разглядит мечту. Пусть невозможную и несбыточную, но очень понятную для всех - желание любить и быть любимой. Даже тогда, когда тебя не раз обманули.





Эва Стасюлевич



