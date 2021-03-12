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15:30, 12 марта 2021 года В Орле вспомнили подвиги Александра Невского Встреча, посвященная 800-летию со дня рождения легендарного полководца и правителя, прошла в библиотеке им. Бунина.





На встрече присутствовали сотрудники библиотеки, священнослужители и представители орловской молодежи. Говорили о подвигах Александра Невского, о его роли в истории нашего государства.



Во время его правления Русь отстояла свою независимость от католического Запада, а также сумела объединиться при угрозе с Востока. Русской Православной Церковью Александр Невский был канонизирован как святой.





Юлия Опанасюк



