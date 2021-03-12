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16:11, 12 марта 2021 года Помочь Орлу может муниципально-частное партнёрство Об этом говорили накануне мэр Орла Юрий Парахин и управляющий местным отделением Банка России Роман Никольский.





Муниципально-частное партнёрство существует во многих регионах страны. Как пишет сайт городской администрации это взаимовыгодное сотрудничество органов местного самоуправления с бизнесом. Собираются применить эту практику и к Орлу. Благодаря такому сотрудничеству на территории города могут реализоваться проекту, касающиеся, в первую очередь, его жителей.



Так, при успешном развитии МЧП у населения появится реальная возможность получить обновленную инфраструктуру системы спорта, отдыха и туризма, ЖКХ, общего и дополнительного образования. Есть положительные стороны и для муниципалитета — приток инвестиций должен помочь снизить бюджетные расходы на обновление и содержание городских объектов и предприятий.



В ходе диалога Юрий Парахин и Роман Никольский договорились, что в ближайшее время городом будет сформирован перечень перспективных проектов и проведена работа по привлечению инвесторов. Далее при информационно-консультационной поддержке местного отделения Банка России будет разработана программа развития МЧП.



Фото сайта администрации города Орла











Орловское Информбюро



