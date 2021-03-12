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16:40, 12 марта 2021 года Ежегодная литературная премия в области медицины «Здравомыслие» объявляет о старте приёма заявок Телеканал «Доктор», Министерство здравоохранения РФ, Министерство науки и высшего образования РФ и международная сеть аудиторско-консалтинговых фирм PwC начинает приём заявок на литературную премию в области медицины «Здравомыслие». К участию приглашаются авторы, пишущие на тему здоровья и здорового образа жизни, о медицине и ее открытиях, о врачах и их пациентах.





В 2021 году медицинская книжная премия «Здравомыслие» пройдет в третий раз. Цель премии – содействие врачебной практике, популяризация основ медицины и здорового образа жизни. Её главная миссия – дать возможность авторам делиться своим опытом, знаниями и умениями, а читателю – узнать о полезных книгах о медицине.



«Популяризация науки - не просто просветительская миссия, важная часть которой относится к литературе. В современном мире это инструмент личной информационной безопасности каждого из нас. И это наглядно показали события во время пандемии Сovid-19. Чтобы выстоять под лавиной потока информации о вирусе, препаратах и вакцинах нужна база, которая позволит отличить подлинные знания от псевдонаучных фейков и в результате сохранить жизнь и здоровье. Поэтому мы призываем ученых, врачей, популяризаторов науки активнее делиться своим опытом, а читателей выбирать хорошие книги», – Валерий Фальков, министр науки и высшего образования РФ. Выдвигать работы на соискание премии могут авторы книг, книжные издательства, члены попечительского совета, члены жюри, а также профессиональные медицинские и учебные учреждения. В рамках премии «Здравомыслие» будут определены лучшие отечественные и зарубежные авторы в следующих номинациях: ● «Рецепт здоровья» – популярные книги о здоровье и здоровом образе жизни на основе личного или профессионального опыта, рассчитанные на массовую аудиторию; ● «Шаг вперёд» – книги об истории медицинской науки, её возможностях и открытиях, основанные на доказательной медицине; ● «Эскулап» – мемуары и биографии врачей; ● «Лучшая идея книги» – для специалистов и блогеров, которые пропагандируют здоровый образ жизни и выступают с идеями новых книг. Автор лучшей идеи получит возможность опубликовать книгу в издательстве БОМБОРА. В состав экспертного совета премии вошли представители медицинского сообщества, средств массовой информации и издательств, которые необходимы для обеспечения независимой, профессиональной оценки соответствия заявленным номинациям, осуществления контроля и обеспечения прозрачности премии по отбору произведений. «Вот уже третий год подряд премия «Здравомыслие» занимает особое место среди проектов PwC. Медицина, медицинские работники и здравоохранение в целом за этот непростой год стали одной из основных тем в информационном пространстве всего мира. Сегодня, как никогда раньше, мы осознаем потребность в качественной, надежной, прошедшей не одну стадию проверок литературе о человеческом здоровье. Именно в этом и заключается миссия премии, и мы с партнерами приложим все усилия, чтобы ей соответствовать», – Игорь Лотаков, управляющий партнёр PwC в России. Приём заявок завершится 31 мая 2021 года, далее все заявки пройдут оценку на соответствие требованиям премии экспертным советом «Здравомыслия». «Мы ждем увеличение количества заявок от авторов и соискателей премии, ведь пандемия Covid-19 стала не только вызовом, но и источником новых знаний о вирусах, вакцинах и лекарствах. Наряду с глобальным научным поиском, возрос интерес среди пациентов к информации о правильном питании, метаболизме, иммунитете. Мы благодарим Министерство здравоохранения РФ за поддержку литераторов и читателей и приветствуем Министерство науки и высшего образования, которое в этом году вошло в состав соучредителей премии. Люди хотят жить долго и управлять качеством своей жизни, а мы им в этом помогаем», – Эвелина Закамская, главный редактор телеканала «Доктор». Второй этап – народное голосование пройдет на платформе Crowdspace на официальном сайте премии «Здравомыслие». По его результатам к 19-му сентября будет сформирован шорт-лист книг, допущенных к голосованию жюри. С 20 сентября по 10 октября жюри, в состав которого вошли журналисты, представители профессионального медицинского сообщества и общественные деятели, определят победителей премии “Здравомыслие” 2021 года. Награждение победителей премии состоится в октябре на торжественной церемонии в Москве.

Подробнее о премии на сайте: Подробнее о премии на сайте: premiya.doc-tv.ru





Орловское Информбюро



