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16:13, 12 марта 2021 года В Орле прошел турнир по дзюдо под эгидой «Юности России» В течение двух дней полторы сотни участников боролись за право выступить на финале Первенства. Этот турнир стал первым официальным соревнованием для «Юности России» после долгого перерыва.





Делегатов на турнир в Орел направили 22 региона России. Всего 147 участников. Призеры турнира получат право выступить на финале Первенства под эгидой «Юности России».



Наш город не первый раз принимает соревнования под эгидой «Юности России». В 2018-м году успешно прошел чемпионат мира по самбо среди школьников. Семь лет подряд наш регион является столицей всероссийской Гимназиады школьников. На 2021 год у орловской «Юности России» тоже большие планы. Цель - продолжение развития школьного спорта



Николай Королёв, председатель Орловского регионального отделения ОГФСО «Юность России»№: «Мы рассматриваем вопрос о проведении здесь в июле Чемпионата Европы по дзюдо, самбо, волейболу и настольному теннису - если нам разрешат, то они будут проходить здесь».

Ближайшим крупным соревнованием по дзюдо станет турнир памяти Карины Дорохиной – мастера спорта международного класса. В нем участвуют только девушки и женщины. Он состоится уже в эти выходные во Дворце спорта «Юность России».





Анастасия Дорохова



