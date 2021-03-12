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16:58, 12 марта 2021 года

Юношескую библиотеку в Орле планируют превратить в «25 квартал»

Уже на следующей неделе библиотека закроется на перепланировку.



Как сообщает сайт орловской мэрии, небольшое здание по ул. Рощинской сегодня служит местом досуга для 4 тысяч орловцев, которые посещают литературные вечера, молодежные спор-клубы, участвуют в знаменитой «Библионочи».

В 2021 году в рамках нацпроекта «Культура» запланирована серьёзная модернизация Юношеской библиотеки. После Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина она станет второй модельной библиотекой в Орле.

Своей реализации уже ждет проект «25 квартал», который был разработан с учётом мнения постоянных читателей.
«Почему «квартал»? Потому что библиотека – это тоже часть городской среды, которая является местом притяжения молодежи. А «25» – номер дома по адресу. Мы планируем создание трёх основных модулей: информационного, читательского и служебного», – рассказала заведующая филиалом №8 Центральной библиотечной системы города Орла Елена Бондаренкова.

Так, в информационном блоке будут размещены электронные каталоги и картотеки, сенсорная информационная панель, информационная тумба, а также зона для буккроссинга.

Читательский модуль разделят на зону открытого фонда, зону свободного чтения и зал «Книгочей». Создадут и пространство для взрослых под названием «Литературный дворик».

Помимо этого проект включает в себя создание «Интеллектуального проспекта», куда войдут зона периодики «Пресс-центр», литературное кафе «Восьмерочка», которое есть и сейчас, но будет модернизировано, зона для мастер-классов с игротекой «Фабрика идей», а также «Интеллект-центр» для работы с компьютерным и мультимедийным оборудованием.

В третьем, служебном модуле будут находиться рабочее пространство для персонала, гардероб и другие подсобные отделения.

Уже на следующей неделе двери Юношеской библиотеки закроются. Читатели смогут только сдать ранее выписанные книги. При этом коллектив библиотеки продолжит проводить выездные мероприятия

А открыть обновлённый «25 квартал» планируется осенью 2021 года.

Инфографика сайта администрации города Орла


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