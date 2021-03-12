Орловца подозревают в распространении материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних

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17:38, 12 марта 2021 года
Орловца подозревают в распространении материалов с порнографическим изображением несовершеннолетнихУголовное дело возбудили в отношении 53-летнего местного жителя.
Как сообщает сайт регионального Следственного комитета, в сентябре 2017 года и в марте 2018 года подозреваемый разместил в сети Интернет в свободном доступе видеофайлы с порнографическим изображением несовершеннолетних.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
Орловское Информбюро