В Орле сожгли Масленицу в узком кругу

Подходит к завершению Масленичная неделя, и хотя больших гуляний в городском парке из-за ограничений в этом году не будет, праздник и блины никто не отменял.

Завершился праздник традиционным сжиганием чучела Масленицы, хотя по традиции это делают в прощеное воскресенье.