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17:43, 12 марта 2021 года

В Орле сожгли Масленицу в узком кругу

Подходит к завершению Масленичная неделя, и хотя больших гуляний в городском парке из-за ограничений в этом году не будет, праздник и блины никто не отменял.


В музее Грановского состоялся экскурс в историю. Сотрудники и студенты Института культуры о масленичных традициях рассказали пятиклассникам из 27-й школы. Для ребят подготовили русские народные игры, конкурсы, разыграли кукольное представление с Петрушкой. Ну, а блины ребята принесли с собой. Многие испекли их сами, без помощи родителей.
 
Завершился праздник традиционным сжиганием чучела Масленицы, хотя по традиции это делают в прощеное воскресенье.



Татьяна Тимохина
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