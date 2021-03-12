В Орле сожгли Масленицу в узком кругу

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17:43, 12 марта 2021 года
В Орле сожгли Масленицу в узком кругуПодходит к завершению Масленичная неделя, и хотя больших гуляний в городском парке из-за ограничений в этом году не будет, праздник и блины никто не отменял.
В музее Грановского состоялся экскурс в историю. Сотрудники и студенты Института культуры о масленичных традициях рассказали пятиклассникам из 27-й школы. Для ребят подготовили русские народные игры, конкурсы, разыграли кукольное представление с Петрушкой. Ну, а блины ребята принесли с собой. Многие испекли их сами, без помощи родителей.
Завершился праздник традиционным сжиганием чучела Масленицы, хотя по традиции это делают в прощеное воскресенье.
Татьяна Тимохина