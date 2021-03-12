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17:55, 12 марта 2021 года

«Пара из будущего» за первую неделю проката собрала больше 200 миллионов рублей и завоевала сердца зрителей

В числе поклонников фильма, который снят при поддержке канала «Россия», корреспондент ГТРК «Орел» Татьяна Тимохина. Она поделится своими впечатлениями от просмотра.


Прошла любовь, завяли помидоры и жизнь семейной пары с 20-летним стажем превратилась в сплошные упреки, недовольства, которые породили ненависть друг к другу. Однако развод в 2040 году стоит очень дорого. По сюжету, волей судьбы герои Марии Ароновой и Сергея Бурунова попадают в прошлое. Именно в тот день в 2020-м Евгений сделал предложение Александре. И у горе-супругов есть шанс помешать этому. В ролях молодых и влюбленных Денис Парамонов и Дарья Коныжева. 
 
Эта фантасмагория наполнена искрометными комическими сценами. Но через юмор так и сквозит тоска по времени, когда главные герои были влюблены и счастливы, ностальгия и боль за совершенные ошибки. 
 
Замысел пронзительной комедии «Пара из будущего» появился у Алексея Нужного, Евгения Кулика и Дмитрия Балуева. Сценарий был написан за время «самоизоляции» коронавирусной весной. А съемки проходили летом, между двумя волнами пандемии. Когда многие семьи, оказавшись в замкнутом пространстве, так же могли почувствовать усталость друг от друга. 
 
«Пара из будущего» заставляет зрителей задуматься о своей семейной жизни и задать вопрос: если бы мы оказались в будущем, стоило бы его поменять, или лучше оставить все как есть?
 
Фильм «Пара из будущего» снят при поддержке телеканала «Россия» и прямо создан для семейного просмотра. В прокате - во всех кинотеатрах Орла.



Татьяна Тимохина
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