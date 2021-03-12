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18:23, 12 марта 2021 года

Постояльцев Добринского психоневрологического интерната, где был обнаружен ковид, лечат в трех медучреждениях Орловской области

Эпидочаг коронавирусной инфекции был обнаружен в соцучреждении в начале марта.


Как сообщает департамент здравоохранения Орловской области, с момента диагностирования коронавирусной инфекции у проживающих Добринского психоневрологического интерната была организована маршрутизация пациентов.
 
Пациенты с особым психосоматически статусом были определены в Орловскую областную психиатрическую больницу. Иные проживающие интерната были госпитализированы в Орловский противотуберкулезный диспансер, больницу скорой медицинской помощи им. Семашко, городскую больницу имени Боткина. В этих медицинских организациях обеспечено наблюдение и лечение пациентов с соблюдением требований инфекционной безопасности. 
 
Как сообщил главврач больницы им. Боткина Александр Лялюхин, в медучреждение на стационарное лечение поступило 47 больных ковидом из Добринского психоневрологического интерната. Пациенты психоневрологического профиля размещены в боксах первого этажа и полубоксах второго этажа 1-го инфекционного отделения и в 3-м инфекционном отделении.
 
Для осмотра, определения психического статуса пациентов и коррекции назначений вызывались врачи-психиатры из Областного психоневрологического диспансера, проведена коррекция назначений. В настоящее время проводится коррекция штатного расписания и дополнительный набор среднего и младшего медицинского персонала для лечения и ухода за пациентами психоневрологического профиля. Сотрудники обеспечены мобильными «тревожными кнопками».
 
Остальные пациенты переведены на койки 2-го, 4-го и 5-го инфекционных отделений.
 
Официальных обращений и жалоб от пациентов и сотрудников в адрес администрации больницы на сегодняшний день не поступало.



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