Постояльцев Добринского психоневрологического интерната, где был обнаружен ковид, лечат в трех медучреждениях Орловской области

Эпидочаг коронавирусной инфекции был обнаружен в соцучреждении в начале марта.

Пациенты с особым психосоматически статусом были определены в Орловскую областную психиатрическую больницу. Иные проживающие интерната были госпитализированы в Орловский противотуберкулезный диспансер, больницу скорой медицинской помощи им. Семашко, городскую больницу имени Боткина. В этих медицинских организациях обеспечено наблюдение и лечение пациентов с соблюдением требований инфекционной безопасности.

Как сообщил главврач больницы им. Боткина Александр Лялюхин, в медучреждение на стационарное лечение поступило 47 больных ковидом из Добринского психоневрологического интерната. Пациенты психоневрологического профиля размещены в боксах первого этажа и полубоксах второго этажа 1-го инфекционного отделения и в 3-м инфекционном отделении.

Для осмотра, определения психического статуса пациентов и коррекции назначений вызывались врачи-психиатры из Областного психоневрологического диспансера, проведена коррекция назначений. В настоящее время проводится коррекция штатного расписания и дополнительный набор среднего и младшего медицинского персонала для лечения и ухода за пациентами психоневрологического профиля. Сотрудники обеспечены мобильными «тревожными кнопками».

Остальные пациенты переведены на койки 2-го, 4-го и 5-го инфекционных отделений.

Официальных обращений и жалоб от пациентов и сотрудников в адрес администрации больницы на сегодняшний день не поступало.