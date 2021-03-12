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18:55, 12 марта 2021 года В Орле прошел гала-концерт фестиваля «Мы вместе» Участники – люди с ограниченными возможностями здоровья. Свое мастерство продемонстрировали более 200 человек.





Инклюзивный фестиваль «Мы вместе» проходит уже в седьмой раз. Три года назад он получил статус областного и стремительно набирает популярность. Впервые на Орловскую землю приехали участники из Тульской, Липецкой и Владимирской областей. Участники пели, танцевали, декламировали. И участники, и организаторы фестиваля считают, талант не зависит от физического здоровья. Однако в следующем году номинации все-таки скорректируют. Людмила Никитина, директор культурно-досугового центра «Металлург»: «Участников с ментальными отклонениями было много, поэтому в следующем году мы введем такую номинацию, потому что сравнивать с другими участниками сложно».





Юлия Опанасюк



