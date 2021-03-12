Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- От вопросов технических до перспектив на урожай: сегодня в региональном правительстве обсудили подготовку к весенне-полевым работам и меры поддержки орловских аграриев.





- Они вернулись в прошлое, чтобы изменить настоящее. Фильм «Пара из будущего» завоевывает сердца орловских зрителей.





- В музее Грановского отметили Масленицу.





- Талант без границ: инклюзивный фестиваль «Мы вместе» объединил несколько регионов.