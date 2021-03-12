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21:20, 12 марта 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Дальнобойщики ночуют в орловском микрорайоне «Новая Ботаника» - раздражая жителей и нарушая закон.
- От вопросов технических до перспектив на урожай: сегодня в региональном правительстве обсудили подготовку к весенне-полевым работам и меры поддержки орловских аграриев.
- Они вернулись в прошлое, чтобы изменить настоящее. Фильм «Пара из будущего» завоевывает сердца орловских зрителей.
- В музее Грановского отметили Масленицу.
- Талант без границ: инклюзивный фестиваль «Мы вместе» объединил несколько регионов.
Вести-Орёл