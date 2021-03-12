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19:16, 12 марта 2021 года

В Орле обсудили сельскохозяйственные планы

Ежегодные результаты тружеников агропромышленного комплекса области являются предметом особой гордости. В этом году также ждут рекордов.


Сегодня аграрии собрались в здании администрации Орловской области. Результаты своих достижений участники совещания представили на выставке. По итогам 2020 года объем производства сельскохозяйственной продукции в действовавших ценах составил 97,6 млрд рублей, это почти 111% в сопоставимой оценке к уровню 2019 года. В прошлом году вновь был получен рекордный урожай зерновых – около 4 млн 300 тыс. тонн зерна в весе после доработки, что на 16,6% больше 2019 года. Эти цифры были озвучены губернатором Андреем Клычковым.
 
Лучших работников агропромышленного конкурса наградили. Государственные и региональные награды работкам АПК вручили губернатор Андрей Клычков, председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский, зампред правительства Орловской области по развитию агропромышленного комплекса Сергей Борзенков.
 
Успехи прошлого года являются стимулом для новых достижений. Поэтому предметом встречи сельхозпроизводителей и членов областного правительства стало обсуждение предстоящего комплекса весенних полевых работ, наличия необходимых ресурсов, а также мер государственной поддержки АПК в 2021 году.

Фото пресс-службы губернатора Орловской области



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