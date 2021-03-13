«Сестра милосердия» - для орловцев

Проект реализует Орловское отделение Российского Красного Креста.

ул. Полесская, 53

В рамках проекта также оказывается помощь в виде продуктов первой необходимости, средств гигиены и технической реабилитации. Этой помощью уже воспользовались 46 человек.

Кроме того, жители Орла могут получить консультацию по вопросам оформления инвалидности, участия в индивидуальных программах, получения средств технической реабилитации и другим.

За время существования проекта в Орловское отделение Красного Креста за консультацией уже обратилось свыше 70 человек, а обучение по программам «Сиделка» и «Оказание первой медицинской помощи» прошли 160 жителей Орла и Орловской области, сообщает пресс-служба орловской мэрии.