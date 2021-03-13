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13:31, 13 марта 2021 года

«Сестра милосердия» - для орловцев

Проект реализует Орловское отделение Российского Красного Креста.


Красный Крест продолжает реализовывать проект «Сестра милосердия». В прошлом месяце Орловское отделение организации запустило второй этап проекта. Одно из главных его направлений – обучение опекунов и членов семей недееспособных граждан оказанию первой медицинской помощи и уходу за подопечными. Оно проходит на базе центра «Российский Красный Крест» по ул. Полесская, 53.
 
В рамках проекта также оказывается помощь в виде продуктов первой необходимости, средств гигиены и технической реабилитации. Этой помощью уже воспользовались 46 человек.
 
Кроме того, жители Орла могут получить консультацию по вопросам оформления инвалидности, участия в индивидуальных программах, получения средств технической реабилитации и другим. 
 
За время существования проекта в Орловское отделение Красного Креста за консультацией уже обратилось свыше 70 человек, а обучение по программам «Сиделка» и «Оказание первой медицинской помощи» прошли 160 жителей Орла и Орловской области, сообщает пресс-служба орловской мэрии.
 
Всем заинтересовавшимся проектом «Сестра милосердия» и деятельностью Орловского отделения Российского Красного Креста предлагают обратиться на официальный сайт красныйкресторел.рф, а также по телефонам +7 (4862) 76-13-30, 76-41-25.



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