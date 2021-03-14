На улице Бурова в Орле укрепят дорогу

Речь идет о склоне проезда в районе дома №46.

Это специально выделенный для строительной техники временный подъезд к возводимому многоквартирному дому.

В настоящий момент движение по проезду небезопасно. Это подтверждают и предписания со стороны надзорных органов, в частности, ГИБДД по городу Орлу. Поэтому, чтобы избежать возможных опасностей, в феврале 2021 года участок был перекрыт.

Для укрепления склона сейчас ведется разработка проектно-сметной документации. Дальнейшие планы включают в себя возможность вернуться к вопросу о проектировании и строительстве автомобильной дороги на этом участке. Однако, как отметил Олег Минкин, тогда предстоит решить серьезные технические проблемы, связанные с необходимостью переноса линии электропередач.

А пока, как считают в администрации города, микрорайон в достаточной степени обеспечен транспортной инфраструктурой. В частности, существует новый участок ул. Родзевича-Белевича от ул. Бурова до ул. Металлургов, который обеспечивает подъезд ко всем без исключения близлежащим многоквартирным домам. В 2020 году был отремонтирован участок от ул. Родзевича-Белевича до ул. Коневской, благодаря чему теперь возможен подъезд к объектам, расположенным в Орловском районе.

Еще одной проблемой остается участок дороги по ул. Металлургов на отрезке от ул. Раздольной до ул. Родзевича-Белевича. Здесь проезд осложнен большим количеством припаркованных автомобилей. Сегодня разрабатывается проект по организации парковочного пространства, которое в последующем даст возможность беспрепятственно двигаться по этому отрезку дороги всем видам транспорта.