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7:00, 15 марта 2021 года В Орле отметят седьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией Мероприятия, посвященные этому событию, начнутся уже сегодня. Они пройдут с соблюдением всех санитарных норм.





В этом году наша страна отмечает седьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией. Основные мероприятия, посвященные этому событию, состоятся 18 марта. Орловские учреждения культуры подготовили выставки, литературные чтения, видеоуроки для школьников. Свои таланты празднику посвятят и орловские гимнастки.



А сегодня в Областном центре народного творчества пройдет акция-концерт «Крым - Россия - вместе навсегда». Начало в 17 часов.





Надежда Невматулина



