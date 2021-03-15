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8:02, 15 марта 2021 года

Орловские гандболисты пробились во второй этап Первенства России

Первые матчи состоялись в Ярославле.


Орел на Первенстве России по гандболу представляли ребята из детско-юношеской спортивной школы № 4.
 
Орловцам удалось завершить в свою пользу одну игру из пяти. Этого оказалось достаточно для выхода в следующий раунд. Хотя и тренер, и сами игроки говорят, что могли выступить лучше. Мало опыта больших турниров - в отличие от соперников наша команда выезжает играть за пределы Орла не часто. 
 
Продолжение борьбы на самом высоком уровне ребятам предстоит в Тольятти в начале апреля. Команда и тренер сейчас в поисках спонсора. Старшие же любители ручного мяча продолжат розыгрыши наград чемпионата области.



Анастасия Дорохова
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