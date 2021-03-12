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20:22, 12 марта 2021 года В Орловской области подрядчика подозревают в хищении более миллиона рублей при строительстве районной дороги Преступление было совершено в Залегощенском районе в июне 2019 года. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».





Как сообщили в пресс-службе УМВД Орловской области, директор подрядной организации при приемке работ по ремонту автодороги общего пользования на территории Залегощенского района, произведенного по муниципальному контракту, ввел заказчика в заблуждение, предоставив недостоверные сведения о том, что при выполнении ремонта дороги вносился песок объемом более 2500 м3, тем самым путем обмана совершил хищение денежных средств на сумму порядка 1 млн 296 тысяч рублей.



Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Залегощенскому району при содействии регионального УФСБ.





Орловское Информбюро



