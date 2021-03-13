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16:40, 13 марта 2021 года

Как теперь будут начислять пособия семьям с детьми от 3 до 7 лет?

Министерство труда РФ даёт первые пояснения.


Изменения при начислении выплат семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно начнут действовать с 1 апреля этого года. В данный момент Министерство занимается разработкой новых требований для назначения выплат. 
 
Адресный подход и 3 уровня поддержки

Главное изменение правил назначения пособий для детей от трех до семи лет — это адресный подход. Ситуацию в каждой семье будут рассматривать индивидуально. 
 
В 2021 году возможно будет назначение пособия малообеспеченным семьям на детей от трех до семи лет в размере 50%, 75% и 100% прожиточного минимума на ребенка. Соответствующий Указ в среду, 10 марта, подписал президент Владимир Путин. 
 
Размер пособий будет зависеть от доходов семьи. Если они составляют 50% прожиточного минимума, то есть их недостаточно, чтобы выбраться из бедности, пособие назначат в повышенном размере — 75% от детского минимума. Если и этого будет недостаточно, чтобы доходы семьи поднялись до прожиточного минимума, пособие будет равно прожиточному минимуму ребенка. Пособие в повышенном размере будет назначаться на год. 
 
Одно из основных изменений — выплаты 10 000 рублей родителям, которые ухаживают за детьми с инвалидностью, — не будут учитывать в доходах семьи.
 
Также при расчете нуждаемости будут учитываться дети-студенты. Сейчас при назначении мер поддержки молодые люди не включаются в состав семьи, а доход родителей делится только на несовершеннолетних детей.
 
Также пособие можно будет получать и на опекаемых детей, которые сейчас считаются находящимися на гособеспечении. 
 
С безработных спросят 
 
Еще одно изменение — «правило нулевого дохода». Оно предполагает, что родители могут получать выплату на ребенка, только если сами имеют какой-то источник дохода (не пособия) или у них есть объективные причины не работать. Нулевой доход у получателей пособий может быть только по объективным причинам: это безработица (нужна официальная регистрация в центрах занятости), длительное лечение, уход за ребенком до трех лет, уход за инвалидом, за пожилым родственником старше 80 лет, нахождение в армии и трехмесячный период после службы, обучение по очной форме. В многодетной семье один из родителей может иметь нулевой доход — предполагается, что он не работает, посвящая свое время детям. Также «правило нулевого дохода» не распространяется на единственных родителей.
 
Учтут имущество и сбережения семей 
 
Кроме того, министерство предложило учитывать имущество и сбережения семей при расчете обеспеченности. Малообеспеченные граждане, получающие пособие, могут иметь одновременно квартиру, дачу, дом, земельный участок, машину, гараж, мотоцикл, катер и трактор.
 
По новым правилам к числу получателей выплаты будут относиться семьи, которые в совокупности владеют:
 
- одной квартирой любой площади или несколькими квартирами, если площадь на каждого члена семьи — меньше 24 кв. м. При этом, если помещение было признано непригодным для проживания, оно не учитывается при оценке нуждаемости. Также под исключение попадут квартиры, полученные многодетными семьями в качестве меры социальной поддержки;
- одним домом любой площади или несколькими домами, если площадь на каждого члена семьи — меньше 40 кв. м. При этом, если помещение было признано непригодным для проживания, оно не учитывается при оценке нуждаемости;
- одной дачей;
- одним гаражом, машиноместом или двумя, если семья многодетная или в семье есть гражданин с инвалидностью;
- земельными участками общей площадью не более 0,25 га (за исключением земельных участков, полученных многодетными семьями в качестве меры социальной поддержки, а также «дальневосточного гектара»);
- одним нежилым помещением;
- одним автомобилем или двумя, если семья многодетная, член семьи имеет инвалидность или автомобиль получен в качестве меры социальной поддержки;
- одним мотоциклом или двумя, если семья многодетная, член семьи имеет инвалидность или мотоцикл получен в качестве меры поддержки;
- одной единицей самоходной техники младше пяти лет (это тракторы, комбайны и другие предметы сельскохозяйственной техники). 
- одним катером или моторной лодкой младше пяти лет. Маломерные суда старше пяти лет при оценке нуждаемости не учитываются;
- сбережениями в банковских вкладах, если годовой доход от процентов по ним не превышает величину прожиточного минимума (т.е. в среднем сбережения не должны превышать порядка 250 тыс. рублей).
 
Подавать заявление 
 
Получать пособие в новых размерах граждане смогут уже после 1 апреля — нужно будет подать заявление через портал госуслуг. Соцзащита с учетом данных о доходах и имуществе рассчитает необходимый объем выплат и назначит пособие в новом размере.
 
А вот если окажется, что семья новым критериям не соответствует, то, если пособие уже назначено, граждане продолжат получать его до истечения срока выплат – пока не исполнится год с момента его назначения.



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