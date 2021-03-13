В Орловской области коронавирус подтверждён у 72 человек

Три человека скончались за минувшие сутки.

Суточная заболеваемость в России – 9 908, всего – 4 380 525. Накануне выздоровело – 12 868, за время пандемии – 3 985 897. За сутки скончалось 475 человек, общее число летальных исходов – 91 695. На лечении остаются 302 933 заболевших.

Инфографика портала Стопкоронавирус.рф

На данный момент в области борются с болезньючеловек. За сутки выздоровелижителя региона, всего –. Количество смертей от новой болезни –, накануне зафиксировано ещёлетальных исхода.