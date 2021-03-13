Распространение коронавирусной инфекции в Орловской области

Региональный оперштаб опубликовал ежедневную статистику.

По данным на 13 марта число зарегистрированных случаев COVID-19 в Орле составило 15 тысяч 837 человек. В Орловском районе – 3879. В Мценске и Мценском районе – 1537. В Ливнах – 1204.



Всего по Орловской области выявлено 31 305 инфицированных, 72 за минувшие сутки. 28 тысяч 590 человек вылечились, из них 83 за минувшие сутки.



Скончались от новой болезни 473. Три смерти зарегистрированы за минувшие сутки.





