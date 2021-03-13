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17:45, 13 марта 2021 года В Орловской области в автоаварии пострадала 76-летняя женщина ДТП произошло утром 13 марта в Новосильском районе на 90 км автодороги «Болхов – Мценск - Новосиль».





Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, водитель легкового автомобиля «Рено» допустил съезд с автодороги в левый кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.



В результате аварии водитель не пострадал. Пассажирка автомобиля получила телесные повреждения. Она была доставлена в медицинское учреждение, после оказания медпомощи госпитализация не потребовалась.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД и спасатели ПСЧ №28. Фото ГУ МЧС России по Орловской области





Орловское Информбюро



