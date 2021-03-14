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14:57, 14 марта 2021 года Андрей Клычков поздравил орловцев с Масленицей и попросил прощения По традиции губернатор Орловской области сделал это в соцсетях.





«Друзья! Сегодня, провожая зиму и масленичную неделю, мы встречаем долгожданную весну. В этот день принято просить прощение и самим отпускать прошлые обиды. А еще это самый подходящий момент, чтобы продемонстрировать свои кулинарные способности в приготовлении праздничной выпечки. Собрать за одним столом родных и близких, угостить вкусными блинами и ароматным чаем. Вместе встретить этот по-настоящему семейный праздник», - написал Андрей Клычков.





Фото с Пусть Масленица принесёт в каждый дом согласие и взаимопонимание, любовь и доброту, весеннее настроение и исполнение самых заветных желаний! Поздравляю с Масленицей!Фото с официальной страницы Андрея Клычкова «Вконтакте»





Орловское Информбюро



