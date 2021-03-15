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10:52, 15 марта 2021 года Два человека пострадали в аварии под Орлом В ДТП оказались вовлечены три автомобиля.





Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Орловской области, вечером 13 марта на трассе Орел - Тамбов водитель «Опель Астра» выехал на встречную полосу движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилем «Ауди 80», в который врезался двигавшийся следом за ним автомобиль «Форд Эскейп». В результате ДТП пострадали водители автомобилей «Опель Астра» и «Ауди 80». За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 27 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы.

Фото пресс-службы УГИБДД по Орловской области





Орловское Информбюро



