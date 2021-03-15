Прокуратура наказала директора Глазуновской УК

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10:52, 15 марта 2021 года
Прокуратура наказала директора Глазуновской УКРайонная прокуратура нашла нарушения в работе организации.
Прокуратурой Глазуновского района проведена проверка исполнения трудового законодательства ООО «Глазуновская управляющая компания». В ходе проверки были выявлены нарушения трудовых прав работников. Так, выяснилось, что работникам организации заработная плата фактически выплачивалась один раз в месяц. Таким образом люди были лишены аванса, что является нарушением трудового законодательства.
Помимо этого с персоналом компании не проводились инструктажи по охране труда на рабочем месте, не была проведена очередная проверка знаний работников в этой сфере.
По указанным фактам в отношении генерального директора юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях. Руководителю назначено административное наказание в виде штрафа в общем размере 12 000 рублей.
Кроме того, в адрес руководителя общества внесено представление, по результатам рассмотрения которого трудовые права работников восстановлены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщает сайт прокуратуры Орловской области.
Орловское Информбюро