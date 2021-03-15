Прокуратура наказала директора Глазуновской УК

Районная прокуратура нашла нарушения в работе организации.

Помимо этого с персоналом компании не проводились инструктажи по охране труда на рабочем месте, не была проведена очередная проверка знаний работников в этой сфере.



По указанным фактам в отношении генерального директора юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях. Руководителю назначено административное наказание в виде штрафа в общем размере 12 000 рублей.



Кроме того, в адрес руководителя общества внесено представление, по результатам рассмотрения которого трудовые права работников восстановлены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщает сайт прокуратуры Орловской области.