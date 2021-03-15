Орловскому ветерану отказались улучшить жилищные условия

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11:14, 15 марта 2021 года
Орловскому ветерану отказались улучшить жилищные условияПод защиту инвалида и ветерана Великой Отечественной войны взяла прокуратура. Дело передано в суд.
Ветеран и инвалид Великой Отечественной войны, проживающий в Орле, обратился в прокуратуру по вопросу нарушения его жилищных прав. Проверка ведомства показала, что администрация города отказала орловцу в постановке его на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий. По версии администрации, ветеран сам ухудшил свои жилищные условия. Однако указанные доводы не нашли своего подтверждения в ходе прокурорской проверки.
Так, ветеран и инвалид Великой Отечественной войны никогда не являлся собственником жилого помещения, какие-либо действия по ухудшению жилищных условий им не совершались. В настоящее время он проживает в квартире на основании договора безвозмездного пользования и не является членом семьи собственника помещения.
Прокурор Заводского района г. Орла обратился в суд с иском о признании ветерана нуждающимся в улучшении жилищных условий и постановке его на жилищный учет.
Рассмотрение искового заявления и фактическое восстановление прав ветерана взято прокуратурой на особый контроль, сообщили в региональном ведомстве.
Орловское Информбюро