Орловскому ветерану отказались улучшить жилищные условия

Под защиту инвалида и ветерана Великой Отечественной войны взяла прокуратура. Дело передано в суд.

Так, ветеран и инвалид Великой Отечественной войны никогда не являлся собственником жилого помещения, какие-либо действия по ухудшению жилищных условий им не совершались. В настоящее время он проживает в квартире на основании договора безвозмездного пользования и не является членом семьи собственника помещения.



Прокурор Заводского района г. Орла обратился в суд с иском о признании ветерана нуждающимся в улучшении жилищных условий и постановке его на жилищный учет.



Рассмотрение искового заявления и фактическое восстановление прав ветерана взято прокуратурой на особый контроль, сообщили в региональном ведомстве.