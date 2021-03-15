Еще 68 орловцев заболели коронавирусной инфекцией

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11:20, 15 марта 2021 года
Еще 68 орловцев заболели коронавирусной инфекциейТри человека скончались за минувшие сутки.
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 15 марта, за последние сутки в Орловской области выявлено 68 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего за период пандемии в регионе заразились 31 442 орловца.
На данный момент в области борются с болезнью 2 247 человек. За сутки выздоровели 59 жителей региона, всего – 28 717. Количество смертей от новой болезни – 478, накануне зафиксировано ещё 3 летальных исхода.
Суточная заболеваемость в России – 9 437, всего – 4 400 045. Накануне выздоровело – 8 447, за время пандемии – 4 003 576. За сутки скончалось 404 человека, общее число летальных исходов – 92 494. На лечении остаются 303 975 заболевших.
Инфографика портала Стопкоронавирус.рф
Орловское Информбюро