Еще 68 орловцев заболели коронавирусной инфекцией

Три человека скончались за минувшие сутки.

На данный момент в области борются с болезнью 2 247 человек. За сутки выздоровели 59 жителей региона, всего – 28 717. Количество смертей от новой болезни – 478, накануне зафиксировано ещё 3 летальных исхода.



Суточная заболеваемость в России – 9 437, всего – 4 400 045. Накануне выздоровело – 8 447, за время пандемии – 4 003 576. За сутки скончалось 404 человека, общее число летальных исходов – 92 494. На лечении остаются 303 975 заболевших.

Инфографика портала Стопкоронавирус.рф