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12:45, 15 марта 2021 года

Лучший педагог допобразования в Орле – хореограф Полина Щебелева

Это выявил недавно завершившийся муниципальный этап конкурса «Сердце отдаю детям».


Полина Щебелева – руководитель ансамбля народного танца «Карусель» в доме творчества №3 Заводского района. Коллектив имеет множество наград, одна из которых – Гран-при московского конкурса.
 
В этом году Полина Щебелева стала победителем муниципального этапа конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям».
 
Свою конкурсную программу Полина построила на основе культурных традиций Орловской области. 
 
Полина Щебелева, победитель муниципального этапа конкурса «Сердце отдаю детям»: «Мне предоставили группу из восьми человек, мы познакомились с костюмом Орловской области, выучили основные положения рук, некоторые движения и собрали небольшой этюд».
 
Теперь хореографа ждет региональный этап конкурса.



Татьяна Тимохина
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