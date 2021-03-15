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12:52, 15 марта 2021 года

Орловский детский оздоровительный лагерь «Ветерок» вновь будет принимать отдыхающих

В течение 2020 года он выполнял роль обсерватора для орловцев, которые находились на карантине в связи с коронавирусом.


Детский оздоровительный  лагерь «Ветерок» весь 2020 год выполнял роль обсерватора. Теперь этот статус с него сняли. 
 
Оксана Сагина, директор детского оздоровительного лагеря «Ветерок»: «В обсерватор поступали люди на карантин, на 14 дней, люди  - контактные. За все время работы обсерватора с апреля по январь, когда у нас был последний пациент, прошло 45 человек».
 
Статус обсерватора не помешал «Ветерку» вести масштабную стройку. В минувшем году на территории лагеря появился настоящий спортивный городок. Физкультурно-оздоровительный комплекс, на который было потрачено 25 миллионов рублей из федеральных средств, включает в себя футбольное поле с искусственным покрытием, площадку для пляжного волейбола и футбола и многое другое.
 
Возвращения детей здесь ждут с нетерпением. Правда, наполняемость смены снизится на 50% - примут 100 человек из положенных двухсот.
 
Первую смену в лагере планируют принять уже в июне. В спальных корпусах полностью обновили спальные принадлежности: закупили новые одеяла, матрасы  и новые подушки.
 
Санобработку уже провели. Влажная уборка, в принципе, в лагере всегда делалась дважды в день, ее будут проводить с дезсредствами, после чего обязательно длительное проветривание. Кроме того, бактерии, витающие в воздухе, уничтожат рециркулятором.  В  наличии имеются СИЗы и антисептики - всего с запасом. Весь персонал лагеря перед приемом детей будет провакцинирован, а перед началом каждой смены будет проводиться тестирование работников лагеря.
 
Требования безопасности не вызывают вопросов. Сложнее всего с дистанцированием детей из разных отрядов. Распоряжений о том, как следует проводить мероприятия, пока нет. Но к началу сезона обещают определиться и с этим.



Анна Вайсергисер
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