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13:13, 15 марта 2021 года Возможные даты поступления в вузы в 2021 ГВЭ, ЕГЭ, подача документов и зачисление по конкурсу на бюджет в 2021 году имеет свои особенности по сравнению с предыдущими годами.



Окончательные даты приёмной кампании 2021 года пока не установлены, но проект уже есть. Вот на какие сроки нужно ориентироваться абитуриентам, поступающим в вузы.



Согласно проекту расписания ЕГЭ на 2021 год, экзамены будут только для поступающих в вузы. Остальные могут сдать ГВЭ, получить аттестат и поступить в колледж, например. Основной период ЕГЭ начинается с 31 мая – география, литература, химия; 3 июня – русский язык; 4 июня – русский язык; 7 июня – математика профильного уровня; 11 июня – история, физика; 15 июня – обществознание; 18 июня – иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), биология; 21 июня – иностранные языки (раздел «Говорение»); 22 июня – иностранные языки (раздел «Говорение»); 24 июня – информатика и ИКТ; 25 июня – информатика и ИКТ. Далее это резервные дни ЕГЭ, которые начинаются с 28 июня – география, литература, иностранные языки (раздел «Говорение»), биология, история, русский язык; 29 июня – обществознание, химия, физика, иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), математика профильного уровня, информатика ‎и ИКТ; 2 июля – по всем учебным предметам.

В Минпросвещения недавно сообщили, что приём документов вузами в 2021 году начнётся в конце июня. Прозвучала формулировка «сразу после того, как будут проведены ЕГЭ для выпускников школ». Но последний резервный день запланирован на 2 июля. Поэтому можно сделать вывод, что есть два варианта: приём документов откроется 26 июня (после экзамена на информатике) или приём документов откроется 30 июня (после двух резервных дней по разным предметам). Правда, не совсем понятно, что в таком случае делать с баллами – ведь на их обработку и получение тоже уходит время.

Эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Евгения Матвеева напоминает, что традиционно приём документов начинался раньше – 20 июня. Но в этом году такая дата это слишком рано, так как первоначальные даты ЕГЭ были сдвинуты неожиданно принятыми ГВЭ.

В России теперь действуют новые правила приёма в вузы, и второй волны зачисления больше нет. У абитуриентов, которые поступают без квот и льгот, останется только одна волна – основная. Причём она будет экстремально короткой – всего три дня. Сроки зачисления в вузы: 28–30 июля – приоритетная волна для олимпиадников, по квоте и др. 3–5 августа – основная волна для всех остальных.

Ранее российские вузы зачисляли тех, кто поступал по баллам ЕГЭ, в две волны. Приоритетная волна тоже была – перед первой. Но основной массы абитуриентов она не касалась, как не касается и сейчас. В первую волну учебные заведения обязаны были заполнить 80% конкурсных мест, во вторую – остальные 20%. Благодаря этому у абитуриентов было две попытки поступления. Но с 2021 года у поступающих будет только одна волна зачисления, в которую вузы заполнят сразу 100% конкурсных мест. Если места всё же останутся из-за их невостребованности, учебное заведение сможет провести дополнительную волну зачисления. Но тем, кто поступает на популярные направления или в топовые вузы на это можно не надеяться, - резюмирует эксперт. Как говорится «кто не успел – тот опоздал». У абитуриентов и их родителей будет только 72 часа на то, чтобы решить, куда подать оригинал аттестата. Просчитались с шансами – идёте на платное, вечернее, заочное, либо надеетесь на дополнительную волну вуза. Кстати, сроки поступления на вечернее обучение (очно-заочное) вузы теперь определяют сами. Они могут совпадать с основной волной, и в этом случае альтернативный вариант отпадёт.

Конкурс в вузах теперь будет ещё более жестким, быстрым и непредсказуемым. Реальная расстановка сил, позиция в конкурсном списке и вообще шансы на поступление предположить будет еще сложнее.





Орловское Информбюро



